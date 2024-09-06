YouTube перестанет рекомендовать подросткам идеализирующие стандарты красоты видео

YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео, навязывающие определенные уровни физической подготовки, вес тела или типы фигуры. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что платформа по-прежнему будет разрешать подросткам в возрасте от 13 до 17 лет просматривать такие видео, но ее алгоритмы не будут предлагать им больше контента на схожие темы.

YouTube заявил, что такие ролики не нарушают правил платформы, но повторный просмотр может негативно сказаться на самочувствии некоторых пользователей.

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Новые правила будут действовать по всему миру. Они касаются контента, который превозносит одни физические особенности над другими, например, более тонкий нос, занятия фитнесом, определенную массу тела и агрессию в адрес тех, кто не соответствует «стандартам».

«В то время как у подростков формируются представления о том, кто они есть, и их собственные жизненные стандарты, постоянное потребление контента с идеализированными эталонами, которые начинают формировать нереалистичные внутренние нормы, может привести к возникновению у некоторых из них негативных убеждений о себе», — заявил руководитель отдела здравоохранения YouTube Гарт Грэм.

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По мнению врача и консультанта YouTube Эллисон Бриско-Смит, ограничения помогут подросткам «придерживаться здоровых моделей поведения, поскольку они сравнивают себя с другими и оценивают, как они должны выглядеть в обществе».

Соня Ливингстон, профессор социальной психологии Лондонской школы экономики, заявила, что недавний отчет благотворительной организации Children's Society подчеркивает важность борьбы с влиянием социальных сетей на самооценку. В отчете сказано, что почти каждая четвертая девочка в Великобритании недовольна своей внешностью.

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