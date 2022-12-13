По данным «Роскомсвободы» (общественная организация, защищающая цифровые права россиян), в начале декабря «реестр слежки» пополнился сайтом HeadHunter. Помимо него, там есть более 300 сайтов: среди них, например, сервисы «Яндекса» и некоторые СМИ. Юристы «Первого отдела» объяснили, что это значит для пользователей, которые зарегистрированы на ресурсах из списка.

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Что такое «реестр слежки»? О каких данных идет речь?

«Реестр слежки» — это реестр «организаторов распространения информации», то есть тех, кто обеспечивает прием, передачу и обработку любых электронных сообщений. Проще говоря, собирает ваши данные. Фактически реестр создан для сбора, хранения и предоставления информации о пользователях спецслужбам.

По правилам реестра, ваши данные могут передать спецслужбам, если:

вы использовали российский IP-адрес при регистрации или авторизации;

вы указали данные российского паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) при регистрации;

вы указали российский номер телефона;

устройство, с которого вы заходите на сайт, находится на территории России;

по информации оперативно-розыскных органов, вы находитесь на территории России.

Сайты в свою очередь должны:

хранить на территории России всю переписку на сайте в полном объеме в течение шести месяцев;

хранить на территории России информацию о переписке и о пользователях в течение года;

в случае использования кодирования переписки должны предоставлять способы ее декодирования;

предоставлять эту информацию по запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия.

Кто включен в реестр?

«Яндекс» и его сервисы;

«ВКонтакте»;

«Авито»;

«Живой Журнал»;

Mail.ru;

«Фонтанка» и другие региональные СМИ.

Всего в реестре более 300 сайтов. С 2017 года там есть и Telegram. Но его создатель Павел Дуров после включения мессенджера в реестр отказался отдавать силовикам ключи дешифровки. Юристы «Первого отдела» предполагают, что компания все еще не соблюдает требования этого закона.

Какие есть риски, если вы пользуетесь этими сайтами?

Спецслужбы по запросу могут получить все ваши данные из аккаунтов и личных чатов. Для этого даже не нужно судебное решение, поясняет адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина.

«У силовиков есть доступ к перепискам на сайтах из этого реестра, а государство давно играет не по правилам и может найти преступление даже там, где его нет», — говорит она.