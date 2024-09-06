Трамп предложил Маску занять пост в правительстве в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил миллиардеру Илону Маску занять пост в американском правительстве в случае своей победы на выборах. Об этом, как пишет агентство Reuters, сам Трамп сообщил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Трамп пообещал создать новую правительственную комиссию по вопросам эффективности, которую и должен будет возглавить Маск. По словам кандидата в президенты, новое ведомство будет отвечать за всеобъемлющий аудит деятельности и расходования бюджетных средств федерального правительства, а также давать рекомендации по «кардинальным преобразованиям».

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В частности, задачей комиссии, по словам Трампа, станет разработка глобального плана по борьбе с махинациями и ненадлежащими выплатами, которые якобы только в 2022 году стоили американским налогоплательщикам «сотни миллиардов долларов».

Как пишет Reuters, ссылаясь на источники в окружении Трампа, он обсуждал идею учреждения правительственной комиссии по вопросам эффективности со своими помощниками и советниками в течение последних нескольких недель. Однако нынешнее выступление стало первым, в котором он заявил об этом публично.

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Незадолго до выступления Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка газета The Wall Street Journal опубликовала выдержки из текста его речи, который оказался в распоряжении редакции. После этого Илон Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X пост, в котором, поставив ссылку на материал WSJ, написал, что готов «послужить Америке, если представится такая возможность». При этом он добавил, что для этого ему не нужны «вознаграждение, титулы и признание».

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