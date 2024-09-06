В Красноярске мужчина стрелял с балкона якобы из-за ссоры с бывшей женой 

В Красноярске силовики задержали мужчину, который открыл стрельбу с балкона. Оружие изъято, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале местного отделения МВД.

Одним из первых о стрельбе в Красноярске сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». В публикации говорилось, что стрельбу слышали на Аэровокзальной улице в районе школы №66. На место прибыли силовики и оцепили территорию рядом с домом номер семь.

Позже канал написал, что, по предварительной информации, огонь открыл пьяный мужчина, он стрелял в сторону припаркованных во дворе машин.

В свою очередь, местный телеграм-канал «Борус. Люди» пишет, что по неподтвержденным данным, стрельбу открыл 31-летний Юрий Лохматов. Канал, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что мужчина также грозился устроить взрыв, а на такой шаг он пошел якобы из-за ссоры с бывшей женой.

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

«Женщина пришла домой, они поссорились, и та сбежала. Юрий вскрыл сейф, достал ружье, вышел на балкон и начал палить в сторону парковки», — пишет «Борус. Люди», ссылаясь на другой телеграм-канал.

Телеграм-канал Baza также пишет, что мужчина открыл стрельбу из-за ссоры, но не с женой, а с девушкой. По информации близкого к силовикам канала, женщина выбежала на улицу из квартиры, а Лохматов якобы взял ружье ее отца из сейфа, «побежал за ней, а затем вернулся домой и открыл стрельбу».

Официально о мотивах стрелка не сообщалось.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.