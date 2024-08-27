Девочек в Южной Африке выдают замуж в обмен на продовольствие

Самая сильная засуха в Южной Африке за последние сто лет привела к ранним бракам и росту насилия в отношении женщин и девочек региона. Об этом говорится в отчете некоммерческой организации ActionAid, на которое обратило внимание издание «Коса».

По данным ActionAid, засуха ограничила экономические возможности многих фермерских общин и вынудила семьи выдавать своих юных дочерей замуж, чтобы обеспечить себя продовольствием. В организации назвали такую практику «негативной стратегией выживания».

«В местности, откуда я родом, засуха серьезно влияет на молодых женщин и девочек, которых часто выдают замуж, чтобы их семьи могли обеспечить себе продовольствие, — сказала 19-летняя жительница деревни Сиамулува в Замбии. — Во многих случаях эти девушки также вынуждены полагаться на то, что мужья будут обеспечивать их едой и закрывать все их основные потребности, что может сделать их уязвимыми для гендерного насилия. Все усилия, которые мы прикладываем, чтобы девочки учились в школе, идут насмарку».

От нехватки продовольствия из-за засухи в 2023–2024 годах пострадали 56,8 миллионов человек и эта цифра будет расти, говорится в отчете. По данным ActionAid, всего Сообщество развития Юга Африки выступило с призывом собрать 5,5 миллиардов долларов для поддержки более 61 миллиона человек, пострадавших от засухи.

Отмечается, что такие климатические потрясения особенно сказываются на уязвимых группах населения — женщинах и девочках.

«Засуха непропорционально сильно затронула молодых женщин и девочек, усугубив существующее неравенство. В условиях продовольственной и социальной нестабильности, а также экономических трудностей, молодые девушки сталкиваются с повышенным риском насилия, эксплуатации и маргинализации», — говорится в отчете организации.

По данным НКО, в регионе также растет число девочек, которые вынуждены заниматься секс-работой, чтобы выжить. Отсутствие сексуального образования и знаний в области репродуктивного здоровья, в свою очередь, повышает риски заболеваний, передающихся половым путем, сообщили в организации.

Члены организации призвали политиков незамедлительно принять меры по решению вопросов, связанных с обеспечением доступа к образованию девочек и женщин в Южной Африке, а также помочь им с обеспечением питания и в борьбе с насилием. Из-за недостаточного внимания к этим проблемам девочки оказываются в ловушке бедности и эксплуатации, что серьезно ограничивает их возможности вести безопасную и самостоятельную жизнь, считают в ActionAid.

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