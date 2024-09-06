Кот неожиданно вернулся домой через четыре дня после «кремации»

Хозяйка кота Теда Никки Найт отдыхала со своей семьей в Турции, когда соседи сообщили ей, что нашли ее питомца утонувшим в пруду. Женщина сумела быстро организовать кремацию кота в Торнаби — городе в северной части Йоркшира, — пока она и ее семья были в отъезде, но через четыре дня после церемонии Тед вернулся домой. Об этом сообщает Би-би-си.

«Мне пришлось сообщить новость мужу и нашим четверым детям, и мы все были совершенно опустошены, потому что Тед — выдающаяся личность и любимый член семьи», — рассказала Найт.

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Через четыре дня после кремации, которую провели в крематории Heavenly Pets, Найт, все еще находясь в Турции, увидела несколько пропущенных звонков от женщины, которая присматривала за другой кошкой семьи.

«Я снова была в бассейне и прекрасно проводила время, оставив [смерть Теда] позади», — рассказала хозяйка животного.

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Найт сообщили, что Тед вернулся домой и вошел через дверцу для кошек. «Сначала я не поверила. Мне пришлось позвонить по FaceTime, чтобы я могла убедиться, что Тед действительно жив», — добавила Найт.

Женщина поняла, что заплатила 130 фунтов за кремацию чужого кота. Когда она пришла забирать урну с прахом, на ней была надпись «Тед не умер».

Семье не удалось найти владельца мертвой кошки. Найт предполагает, что животное могло быть уличным или фермерским. ​​«Мы спокойны, зная, что устроили ему хорошие проводы», — добавила женщина.

Найт рассказала, что ее семья «была в восторге» от того, что Тед жив, а сам кот ничего не подозревает об ошибке. По словам хозяйки, иногда он пытается уйти на участок соседей, и семье Найт приходится забирать его, поскольку они опасаются, что Тед действительно попадет в пруд.

Директор крематория для животных Вики Крэлан сообщила, что передаст плату за кремацию неизвестного животного местному центру по спасению кошек.

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