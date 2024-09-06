Китай запретил иностранцам усыновлять детей

Представительница МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай больше не разрешает иностранцам усыновлять детей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Издание отмечает, что Мао Нин не уточнила причины, по которым Пекин ввел этот запрет. Она лишь сообщила, что такое решение не нарушает международных конвенций. Пекин также поблагодарил другие страны и семьи иностранцев, которые хотели усыновить детей.

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Единственным исключением, по словам представительницы китайского МИД, может стать кровное родство: иностранцы смогут усыновить ребенка том случае, если он является им родственником, например, пасынком.

Русская служба Би-би-си пишет, что в течение последних 30 лет иностранцы усыновили как минимум 150 тысяч детей из Китая. Большая часть семей, прошедших процедуру усыновления, были из США — туда уехали более 82 тысяч детей. При этом, по данным издания, граждане Америки чаще всего предпочитают усыновлять детей именно из Китая, нежели из других стран.

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На данный момент США пытаются выяснить, как введенный Китаем запрет повлияет на те заявления на усыновление, которые еще находятся на рассмотрении. Госдепартамент страны сообщил, что посольство США обратилось в МИД Китая и запросил письменные разъяснения.

«Мы понимаем, что сотни семей все еще ожидают завершения процесса усыновления, и сочувствуем их ситуации», — заявили в Госдепартаменте.

Русская служба Би-би-си утверждает со ссылкой на американских дипломатов, что Пекин «не будет продолжать рассматривать эти заявления, независимо от того, на какой стадии они находятся».

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