Группа Linkin Park вернулась на сцену с новой вокалисткой 

Спустя семь лет после смерти вокалиста Честера Беннингтона американская группа Linkin Park вернулась на сцену и объявила о мировом туре. Новой солисткой стала 38-летняя Эмили Армстронг из гранж-группы Dead Sara.

Во время трансляции на ютьюбе 5 сентября, которую посмотрели уже более 21,5 миллиона человек, группа исполнила новый трек «The Emptiness Machine». Сингл станет главным в новом альбоме под названием From Zero.

Кроме вокалистки, у группы также новый барабанщик — на ударных вместо покинувшего коллектив Роба Бурдона теперь играет Колин Бриттен. Из первоначальных участников в новый состав группы вошли второй вокалист, клавишник, гитарист и автор текстов Майк Шинода, гитарист Брэд Делсон, бас-гитарист Дэйв Фаррелл и диджей Джо Хан.

«Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали», — сказал Майк Шинода про новых участников.

По его словам, название альбома From Zero перекликается с первым названием группы. До Linkin Park она называлась Xero. «С точки зрения звучания и эмоций, он о прошлом, настоящем и будущем», — добавил Шинода, говоря о новом альбоме.

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

From Zero будет состоять из 11 треков и выйдет на лейбле Warner Records 15 ноября. На него уже открыт предзаказ. До этого группа представит альбом в ходе своего мирового тура. Концерты пройдут Лос-Анджелесе (11 сентября), Нью-Йорке (16 сентября), Гамбурге (22 сентября), Лондоне (24 сентября), Сеуле (28 сентября) и Боготе (11 ноября).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.