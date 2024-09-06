СМИ: уволенный глава МИД Украины не хотел уходить в отставку

Отправленный в отставку глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, по всей видимости, не хотел уходить со своего поста. Об этом пишет украинское издание «Суспільне» со ссылкой на источники в европейской дипломатии и в Верховной Раде (украинский парламент).

Издание приводит слова председателя комитета Верховной Рады по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Она рассказала, что Кулеба не присутствовал на двух ключевых заседаниях, на которых решалось его будущее. Он не пришел на заседание профильного комитета при обсуждении его отставки и не явился на финальное голосование по этому вопросу в украинский парламент.

«Похоже, что господина Кулебу взяли в заложники или заставили написать это заявление и это, наверное, не совсем самостоятельное решение», — заявила народный депутат Украины.

Климпуш-Цинцадзе предположила, что Кулеба в последнее время не проявлял достаточной инициативы, а его министерство постепенно теряло независимость. По ее словам, от МИД ожидали установления связей с Африкой, но этого не произошло. В свою очередь, председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на заседании парламента подчеркнул, что к Кулебе не было никаких замечаний.

Неназванный источник «Суспільне» в европейской дипломатии не стал подробно комментировать назначение Андрея Сибиги, первого заместителя Кулебы, на пост министра иностранных дел. «Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, так что ситуация с этим назначением сложна», — заявил собеседник издания.

The Economist пишет, что с самого начала полномасштабного вторжения росла напряженность между Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники издания предполагали, что судьба Кулебы была решена еще в апреле, но тогда отставке министра помешало давление со стороны Госдепа США. В офисе президента Украины считали, что Кулеба не доводил дела до конца, пишет The Economist.

Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября. Вместе с ним в тот же день заявления написали еще пять украинских министров, включая двух вице-премьеров — Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам евроинтеграции, и Ирина Верещук, вице-премьер и министр реинтеграции.

Кулеба возглавлял украинский МИД с 2020 года. В 2022 году он участвовал в переговорах России и Украины в Стамбуле. Спустя две недели после полномасштабного российского вторжения в Украину он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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