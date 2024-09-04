Правительство Украины столкнулось с масштабной перестройкой

Сразу шесть министров правительства Украины написали заявление об отставке. Ожидается, что в ближайшие дни в Украине сменят половину кабмина. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке спикер Верховной Рады (украинский парламент) Руслан Стефанчук.

Заявление об отставке подал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. На его место могут назначить его первого заместителя Андрея Сибигу, рассказали источники издания «Украинская правда». Кулеба участвовал в переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году. Спустя две недели после полномасштабного российского вторжения в Украину Кулеба встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Заявление об отставке также подала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Однако, судя по всему, она останется работать в правительстве. Источник украинского издания «Суспiльне» в партии «Слуга народа» утверждает, что ее планируют назначить министром юстиции. Увольнение с нынешнего поста — традиционная процедура перед переназначением, заверяет собеседник издания.

Кроме того, заявления подали министр юстиции Денис Малюська и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Также заявления написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Глава партии Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия объявил о «большой перезагрузке» правительства, которая начнется на этой неделе. По его словам, изменения коснутся более половины штата кабмина Украины. 4 сентября он назвал «днем увольнений», а 5 сентября — «днем назначений».

Накануне, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму — заместителя главы своего офиса. Конкретные причины отставки не называются, однако депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предположил, что Шурму уволили из-за «откровенной коррупции» и «позиции партнеров». Кроме того, своего поста лишился председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

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