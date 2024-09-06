Четырежды судимый военный убил знакомого из-за подозрений в передаче информации ВСУ

Суд в Москве приговорил участника войны в Украине Дмитрия Раковского к 10 годам колонии по делу об убийстве его знакомого, которого мужчина заподозрил в «передаче информации ВСУ». На это обратила внимание «Верстка».

Как пишет издание, на допросе военнослужащий рассказал, что осенью 2023 года он познакомился с двумя мужчинами, с которыми выпил несколько бутылок водки и отправился гулять по Москве. Один из новых знакомых Раковского стал расспрашивать его о войне в Украине. Мужчина задавал вопросы о номере воинской части, где служил Раковский, а также расспрашивал о службе.

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Раковский заподозрил, что мужчина передаст эти сведения ВСУ. Свое предположение участник войны объяснил «стрессом, связанным с участием в “СВО”» и количеством выпитого алкоголя.

Военнослужащий зашел в ближайший магазин «Пятерочка», купил там нож и ударил расспрашивавшего его мужчину. После он выбросил нож в урну и попытался скрыться, однако его задержали.

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Пострадавшего доставили в больницу. Некоторое время он находился в коме, однако вскоре мужчину выписали. Через полторы недели его состояние стало ухудшаться, и мужчина умер.

Как отмечает «Верстка», изначально Раковского обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда. Издание выяснило, что военнослужащий имеет как минимум четыре судимости: по одной по статьям о краже и разбое и две по статье об убийстве. При этом в суде дело рассматривали как в отношение «не судимого».

Обвинительный приговор вынесен по статье о покушении на убийство, несмотря на то, что потерпевший умер до финального решения суда. «Верстка» также пишет, что суд учел «смягчающие обстоятельства» в виде участия Раковского в войне в Украине и полученное там ранение.

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