В России стали чаще покупать антистресс-игрушки

Жители России стали чаще покупать антистресс-игрушки, такие как сквиши и поп-иты. В период с января по июль 2024 года спрос на них вырос на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

Аналитики выяснили, что самым большим спросом в России пользовались сквиши — антистресс-игрушки в японском стиле, которые можно мять руками. Число покупок за семь месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, выросло более, чем в два раза — на 103 процента.

На втором месте среди антистресс-игрушек пользующихся спросом оказался поп-ит — силиконовая пластина с кнопками, на которые можно нажимать и «лопать». Отмечается, что жители России стали покупать эту игрушку на 35 процентов чаще.

В России реже покупали симпл-димпл — похожую принципом действия на поп-ит игрушку, которая имеет меньше силиконовых кнопок. Спрос в 2024 году на эту игрушку снизился — почти на треть, сообщают аналитики.

Отмечается, что «Платформа ОФД» также сравнила чеки за оба периода в 2024 и 2024 годах. Они выяснили, что медианная цена антистресс-игрушек снизилась на 11 процентов и составила 272 рубля.

Медианная цена сквиша упала на пять процентов — до 207 рублей. На симпл-димпл тратили на 13 процентов меньше — 167 рублей. А вот стоимость поп-ита, напротив, выросла: медианная цена его составляет 337 рублей.

Как сообщили в «Платформе ОФД», на рынке антистресс-игрушек тренды меняются довольно быстро из-за частой смены ассортимента на маркетплейсах.

По данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый россиянин регулярно сталкивается со стрессом. 9 из 10 опрошенных сообщили сотрудникам ВЦИОМ, что испытывают стресс с разной периодичностью.

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