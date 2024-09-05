Женщину отправили в тюрьму за сопротивление терапии по воссоединению детей с обвиняемым в изнасиловании дочери отцом

В американском штате Колорадо женщину поместили в тюрьму за вмешательство в назначенную судом терапию по воссоединению детей с их отцом и ее бывшим мужем, которого обвиняют в изнасиловании дочерей и попытке утопить сына. Об этом пишет издание Denver Gazette.

Этим летом бывшему полицейскому, 55-летнему Майклу Хокинсу предъявили обвинения в изнасиловании его родной дочери, сексуализированном насилии над ней и еще двумя приемными дочерьми, а также в жестоком обращении с ребенком. Всего ему вменяют семь эпизодов, которые имели место с 2002 по 2021 год.

В частности, его 17-летняя дочь утверждает, что Хокинс изнасиловал ее, когда ей было почти шесть лет, а позже не раз приставал к ней. О применении к ним сексуализированного насилия также рассказали две его приемные дочери.

Кроме того, 19-летний сын Хокинса рассказал, что его отец пытался утопить его в бассейне в 2018 году. Молодой человек говорит, что Хокинс применил к нему полицейскую тактику и удерживал под водой, пока он не начинал терять сознание. По мнению парня, отец таким образом мстил ему за то, что тот однажды ночью увидел, как Хокинс запустил руку под белье сестры.

Сам Хокинс отрицает все обвинения, а его адвокат заявляет, что его бывшая жена Рэйчел Пикрел-Хокинс «не заслуживает доверия как свидетель». В итоге Хокинса выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Сейчас Рейчел и Майкл находятся в процессе развода, в рамках которого в июле судья Дэниел Макдональд назначил последнему специальную терапию для воссоединения с двумя его младшими сыновьям 10 и 13 лет. Такую терапию в Колорадо назначают для урегулирования споров об опеке, но она часто подвергается критике.

Как отмечает издание «Коса», мальчики должны были каждую неделю посещать занятия с терапевтом стоимостью 370 долларов. По решению суда, отдельные сеансы детей должна была оплачивать только Рейчел, а плату за совместные — делить с Майклом.

Месяц такой терапии обошелся Рейчел в 1500 долларов, а алименты от бывшего мужа не превышают 2700 долларов. При этом женщина с тремя детьми сейчас живет в шелтере для пострадавших от домашнего насилия, ее судебные долги составляют около 85 тысяч долларов, из-за чего она недавно лишилась адвоката, который вел дело об опеке над детьми. Вынося решение о назначении терапии, судья Макдональд не принял во внимание выдвинутые против Майкла обвинения, но сказал, что, по его мнению, у Рэйчел есть некий тайный заработок.

Саму терапию Рейчел называет психологическим насилием над детьми. Она рассказала журналистам, что ее проводила Кристин Бассет из христианского консультационного центра Lighthouse. Рейчл утверждает, что во время сеансов терапевт вставала на сторону ее бывшего мужа.

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«[Эта терапия] была ничем иным как манипуляцией, психологическим насилием. Ничем иным, как принуждением и газлайтингом», — заявила она журналистам, добавив, что однажды нашла своего сына свернувшимся калачиком на полу в кабинете Басссет. Как пишет Denver Gazette, личный терапевт детей, также считает, что из-за нее состояние мальчиков ухудшается.

В итоге Рэйчел признали виновной в неуважении к суду из-за вмешательства в эти сеансы. Теперь она проведет в тюрьме семь выходных.

«Я отправляюсь в тюрьму за то, что защищала своих детей», — заявила женщина.

После того как Майклу предъявили обвинения в насилии над дочерьми и суд запретил ему любые контакты с бывшей женой и детьми, а терапию воссоединения с его сыновьями прекратили. Однако в конце августа судья изменил охранный ордер и разрешил Майклу сеансы с детьми. Теперь решение о продолжении или прекращении терапии должен вынести судья Макдональд.

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