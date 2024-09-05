В Москве женщина напала на девушку в хиджабе, потому что ей не понравился ее внешний вид. Видео конфликта опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и «Марем».

Инцидент, как утверждается, произошел у метро Новогиреево. Женщина подошла к двум девушкам из Дагестана и начала говорить, что некий человек из Таджикистана где-то якобы убил бабушку и дедушку. Одна из девушек попыталась объяснить ей, что они не из Таджикистана, но безуспешно.

«Вы со своим уставом в чужую страну приехали. Вы со своим уставом идите в свою страну», — говорит женщина на видео. «У нас в Российской Федерации свобода религии и свобода выбора», — отвечает ей девушка в хиджабе.

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Однако, женщина как будто не слышит этого и продолжает говорить, что девушки не могут вести себя здесь так, как им нравится, потому что, по ее мнению, их «мужчины начинают избивать наших женщин и ведут себя неправильно». После этого женщина набросилась на одну из девушек, которая снимала все происходящее. Она попыталась выбить телефон у нее из рук и, вероятно, сорвать хиджаб.

«Это моя страна, а не ваша. А вы здесь себя ведете, как вам нравится. Ваши мужчины преступники. Сил нет вас терпеть», — выкрикнула нападавшая женщина и на этом конфликт закончился.

Написала ли пострадавшая заявление в полицию, неизвестно.

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