В Казахстане депутата лишили полномочий за домогательства к сотруднице парламента

В Казахстане депутата Мажилиса (местного парламента) от партии «Ак Жол» Аскара Садыкова лишили мандата из-за неоднократных сексуализированных домогательств к одной из сотрудниц парламента. О лишении Садыкова полномочий в своем телеграм-канале сообщил председатель «Ак Жол» Азат Перуашев.

Он рассказал, что на Садыкова неоднократно жаловались, обвиняя его в нарушении должностных полномочий и этических норм. В частности, на Садыкова пожаловалась сотрудница парламента, чьего имени Перуашев не назвал, которая обвинила Садыкова в домогательствах и приложила скриншоты переписки в востаппе, на которых депутат неоднократно делает ей непристойные предложения.

При этом пожаловавшаяся женщина отметила, что не может подать на Садыкова в суд, так как он обладает депутатской неприкосновенностью. Сам Садыков, по словам Перуашева, в ходе обсуждения его поведения на пленуме партии заявил, что не видит в своих действиях ничего предосудительного, потому что как депутат «имеет право говорить кому хочет и что хочет».

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«Поэтому мы убрали эту “помеху”, и принятое решение о лишении А.Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство», — резюмировал лидер партии.

Он добавил, что основанием для лишения Садыкова депутатского мандата стала не только упомянутая жалоба сотрудницы парламента, но и «другие примеры его недостойного поведения».

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