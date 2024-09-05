Ученые назвали действительно важные качества для достижения карьерного успеха 

Многие профессиональные навыки, которые принято считать залогом успеха в карьере в действительности не так важны для этого. К такому выводу, как пишет РБК, пришли ученые из Университета Хьюстона по итогам проведенного ими исследования, которое опубликовано в журнале Psychological Science.

Исследователи утверждают, что для получения престижной профессии с высоким доходом, удовлетворенности работой и карьерного роста важны, в частности, экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность. В то время как владение иностранными языками, программированием или высшей математикой не оказывают серьезного влияния на достижение профессионального успеха.

В исследовании, длившемся 12 лет, приняли участие пять тысяч человек, которым на момент его начала было по 17 лет. Каждые несколько лет исследователи замеряли у испытуемых степень выраженности пяти основных личностных черт, известных в психологии как «большая пятерка» — открытость, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и эмоциональная стабильность.

По словам авторов исследования, оно подтвердило прогностическую связь между личностным ростом человека и его карьерными успехами, о существовании которой ранее уже говорили авторы других исследований. Одно из них, начатое в 1928 году Университетом Беркли, показало, что для достижения как внутреннего ощущения успеха, так и внешних его признаков, в частности, карьерного роста и высокого дохода, важнее всего добросовестность.

Читать еще Disney запретила овдовевшему в их парке мужчине подавать в суд Компания прикрывалась пользовательским соглашением, но все изменило внимание СМИ

По результатам другого исследования, проведенного в Университете Теннесси, ученые обнаружили прямую связь между удовлетворенностью человека карьерой и такими качествами как добросовестность, экстраверсия и эмоциональная устойчивость.

Опрошенные РБК специалисты по кадрам согласились с выводами ученых. Так, партнер кадрового консалтера «Экопси» Юрий Шатров утверждает, что «объективного успеха и субъективного благополучия достигают более общительные, добросовестные и менее тревожные люди».

В свою очередь, руководитель направления «аутплейсмент» кадровой компании Ancor Константин Витеев отметил, что взаимосвязь между определенными качествами характера молодого человека и его дальнейшей удовлетворенностью и успешностью в карьере действительно есть.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.