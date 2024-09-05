Собаки оказались способны вспомнить имя своей игрушки спустя годы

Группа ученых из Венгрии выяснила, что некоторые собаки способны вспомнить название игрушки, даже если не видели ее пару лет. Результаты исследования представителей Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште опубликовал британский научный журнал Biology Letters Лондонского королевского общества.

В исследовании приняли участие пять собак породы бордер-колли средним возрастом шесть с половиной лет, из них две самки. Эти животные в 2018-2020 годах прошли отбор для предыдущего эксперимента, проводимого представителями университета. Ученые в разных странах по объявлениям выбрали собак, способных различать свои игрушки по названиям, и связались с их хозяевами. В ходе эксперимента проверили способность псов запоминать названия новых игрушек и хранить эти названия в памяти в течение двух месяцев. В другом эксперименте ученые сравнили этих псов с 34 обычными собаками и убедились, что их способности к запоминанию выше. В итоге шесть собак, показавшие способность выучить названия не менее десяти игрушек за три месяца, получили от ученых объединяющее название «Наделенные способностью к изучению слов» (Gifted Word Learner, GWL). Анаграмма GWL затем использовалась этими учеными в публикациях о результатах изысканий как новый научный термин.

Только пять из шести собак смогли стать героями исследования, итоги которого венгерские ученые подвели своей публикацией 4 сентября 2024 года. Результаты нового эксперимента показали, что одаренные собаки сохраняют названия предметов в своей долговременной памяти, а не просто освежают благодаря частым играм с предметом, объяснила журналистам The Guardian возглавляющая группу доктор наук факультета этологии будапештского университета Шани Дрор.

Все пятеро собак-испытуемых еще в конце 2020 года выучили названия 12 игрушек, утверждают авторы исследования. Затем хозяева зверей спрятали эти игрушки на два года. В 2023 году игрушки достали снова. Оказалось, пишут исследователи, что все 12 сохранились только у хозяев трех собак (клички Макс, Гайя и Виски), в еще одной семье осталось 11 предметов (пес Шквал), а у одной — только пять (пес Рико).

Дав питомцу возможность осмотреть спрятанные на два года игрушки, хозяин помещал пять или шесть этих тестовых предметов в одной из комнат своего дома, в одной куче с восемью другими игрушками этой же собаки. Затем хозяин уходил в другую комнату, брал с собой питомца и потом просил принести игрушку — по одной за раз.

Согласно условиям эксперимента, когда в куче оставалось три игрушки, хозяин возвращал все предметы назад в общую кучу на полу. За правильно сделанный выбор хозяин хвалил собаку, гладил, давал лакомство или играл с питомцем принесенной игрушкой. Если собаки делали неправильный выбор, тест прерывался, хозяин заходил в комнату с кучей игрушек и убирал ту, которую не удалось опознать.

Для Гайи, Макса и Скволла, у которых было по 12 игрушек, тесты проводились два раза с перерывом в неделю, по шесть игрушек за день. Рик, у которого было всего пять игрушек, уложился за один день. Хозяин Шквала провел тесты с 11 игрушками утром и вечером одних и тех же суток.

Исследователи из научной группы наблюдали за происходящим в режиме онлайн с помощью видеорегистраторов.

Результаты исследования показали, что собаки выбирали правильную игрушку в среднем в 44% случаев. Лучший результат, 60%, шесть правильных раз из десяти возможных, показал Рико. Случайный выбор дал бы результат не выше 20%, утверждают исследователи. То есть собаки показали результат, значительно превышающий случайный, сделали вывод авторы исследования.

Возглавляющая группу доктор наук Дрор считает, что результаты могут иметь значение для понимания эволюции человеческого языка. Для формирования речи необходима способность запоминать звуковые последовательности, ассоциировать их с объектами, действиями или понятиями. Чтобы выяснить, почему речь является свойством, присущим исключительно человеку, полезно знать, «какие элементы языка доступны другим животным, а какие нет», объяснила ученая.

Впрочем, далеко не все собаки способны запоминать названия предметов, говорят авторы эксперимента, вспоминая свои прошлые исследования. Какие факторы лежат в основе навыка, ученые пока точно сказать не могут.

Однако известно, что у собак, «наделенных способностью к изучению слов», есть хозяева, которые уделяют своим питомцам много времени, объяснила журналистам Дрор. «Чем больше вы вкладываете в свою собаку, тем больше отдачи получите от этих отношений», — сказала ученая.Исследования других ученых ранее также выявляли феноменальные способности отдельных собак в запоминании названий предметов, напомнили журналисты The Guardian. Бордер-колли по кличке Чейзер больше десяти лет назад выучил названия примерно 1000 предметов, а бордер-колли Рико в 2000-х запомнил больше 200 имен игрушек.

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