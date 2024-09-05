«Чувствующую себя неуютно за границей» пропагандистку увидели на фото из Италии

Пропагандистку и крупного подрядчика Кремля в соцсетях Кристину Потупчик заподозрили в отдыхе на итальянской Сардинии. Журналистка Татьяна Колобакина заметила в инстаграм Потупчик сторис без геолокации, сделанное, возможно, в пятизвездочном отеле Petra Segreta Resort & Spa у города Сан-Панталео.

В сторис можно увидеть бизнес-партнерку Потупчик Алену Бердову и блогера Алексея Жидковского, сидящих вместе на диване. Судя по инстаграм-аккаунтам Бердовой и Жидковского, они путешествуют и сейчас находятся в Италии. Бердова помечала фото геолокацией отеля Petra Segreta. Интерьер этого отеля также появился в инстаграме Потупчик, заметил телеканал «Дождь».

На некоторых фото в аккаунтах Бердовой и Жидковского в кадр частично попадал кто-то еще, обратило внимание «Агентство». Имя третьего человека в инстаграм-постах не упоминается, отметили журналисты.

Бывшая пресс-секретарь движения «Наши» и государственного агентства Росмолодежь Потупчик не находится под санкциями Евросоюза и может продолжать ездить в Европу. Два года назад на Петербургском международном экономическом форуме она говорила, что Запад находится с Россией в состоянии информационной войны.

Год назад в интервью телеведущей Светлане Бондарчук пропагандистка заявляла, что сейчас «русский человек за границей чувствует себя неуютно», «низшим сортом» и что ей самой «ни одну визу не дают», но она и сама «бы не поехала». У себя в инстаграме Потупчик публиковала посты о поездках в оккупированные Донецк и Мариуполь.

Как подрядчик администрации президента в телеграме и других соцсетях Потупчик сейчас получает деньги от автономной некоммерческой организации «Диалог», писали в совместном расследовании «Медуза», «Важные истории» и The Bell. Сейчас «Диалог» занимается распространением фейков о войне в Украине. В феврале телеграм-каналы Потупчик распространяли голосовой дипфейк с целью дискредитировать мать Алексея Навального Людмилу.

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