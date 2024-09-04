Смартфоны не увеличивают риск рака мозга

Ученые под руководством Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (Arpansa) проанализировали 63 исследования, опубликованные в период с 1994 по 2022 год, и выяснили, что рак мозга не связан с использованием мобильных телефонов. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально в поле внимания ученых оказались около пяти тысяч исследований, из которых они отобрали «наиболее обоснованные».

«Мы пришли к выводу, что доказательства не подтверждают связь между мобильными телефонами и раком мозга или другими видами рака головы и шеи», — заявил Кен Карипидис, ведущий автор обзора.

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В обзоре сказано, что даже длительное использование мобильного телефона не является причиной рака центральной нервной системы, в том числе мозга, мозговых оболочек, гипофиза и ушей.

«Я вполне уверен в нашем выводе… Несмотря на то, что использование мобильных телефонов резко возросло, показатели опухолей мозга остаются неизменными», — утверждает Карпидис.

The Guardian отмечает, что мобильные телефоны, как и другие гаджеты, которые используют беспроводные технологии, излучают радиочастотное электромагнитное излучение, известное как радиоволны.

«Излучение — это, по сути, энергия, которая перемещается из одной точки в другую. Существует много разных типов, например, ультрафиолетовое излучение от солнца», — рассказал Карпидис.

Как пишет издание, связь между мобильными телефонами и раком была выявлена ​​в ходе ранних исследований, в которых ученые изучали различия между группой людей с опухолями головного мозга и группой людей без рака, спрашивая их о взаимодействия с мобильными устройствами.

Карипидис отметил, что результаты такого рода исследований, как правило, являются предвзятыми, поскольку, в то время как группа без рака предоставляла информативные данные, люди, больные раком, как правило, преувеличивали данные о воздействии на них телефонов.

The Guardian пишет, что на данный момент Карипидис и его коллеги работают над второй частью исследования. В ней будут изучаться другие виды рака, которые реже связывают с мобильными телефонами, в том числе лейкемия и неходжкинская лимфома.

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