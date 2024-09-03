В Госдуме призвали к «демографической спецоперации»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала провести в России «демографическую спецоперацию». Целью должно стать увеличение доли многодетных семей до 51%, процитировали выступление высокопоставленного депутата на Восточном экономическом форуме «Дальневосточные ведомости».

Коэффициент рождаемости в России сейчас составляет всего 2,17 ребенка на семью, привела статистику глава думского комитета. При этом, по мнению Останиной, в семье должно быть по четверо-пятеро детей, заявила депутат.

Выступавший на форуме во Владивостоке вместе с Останиной директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов объяснил причины невысокой, по его мнению, рождаемости. Он сослался на опросы ВЦИОМ, согласно которым 20% молодых людей возрастом 18-24 лет считают, что идеальная семья должна быть без детей. Но самая главная причина, по словам Абрамова, — в распространенной у «взрослых инфантилов» «идеологии потребительства», в «желании пожить для себя», а также в убеждении, что «мы никому ничего не должны, а все должны нам».

Стать примером для молодежи обязаны сотрудницы «профильных в сфере демографии и работы с молодежью ведомств», процитировало главу ВЦИОМ РБК. Среди этих сотрудниц много молодых женщин «без семьи, без детей, но с собачками», сказал Абрамов.

Депутат Останина назвала причиной отсутствия детей у одиноких девушек отсутствием «надежного плеча рядом». По ее словам, без спутника жизни женщинам приходится самим заботиться о материальных условиях. Однако принимать решение о рождении ребенка лучше вместе с мужчиной, а «не с собачкой», сказала глава думского комитета.

В России, по данным Росстата, средний возраст родившей первого ребенка женщины в 2018–2022 годах составлял почти 27 лет. Средний возраст матери при рождении второго ребенка достиг 30 с половиной лет, а третьего — 33 лет. Откладывание рождения первенца является общемировым трендом и объясняется «репродуктивной грамотностью», а также стремлением женщины до рождения детей получить высшее образование и построить карьеру, считает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

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