Спасатели отказались бесплатно спасать чиновника

В Индии спасатели отказались бесплатно вытаскивать из воды тонущего чиновника. Пока водолазы ждали денежного перевода размером в десять тысяч рупий, — около десяти тысяч рублей — человек утонул, сообщило издание The Times of India.

45-летний заместитель директора департамента здравоохранения индийского штата Юттар Прадеш Адитья Вардхана Сингх пытался сделать селфи на краю лодки и упал в реку Ганг, рассказали журналисты со ссылкой на очевидцев. Несчастный случай произошел 31 августа, но тело ищут до сих пор, а местные власти начали проверку информации о корыстных спасателях, пишет издание.

Адитья отдыхал на реке в компании друзей и заплыл далеко от берега на лодке вместе с ними, рассказывают журналисты. Компания не успела спасти мужчину от падения за борт и сразу обратилась к группе спасателей-водолазов на берегу. Однако спасатели отказались помогать бесплатно, утверждали позже друзья погибшего. Друзья сказали, что у них нет с собой десяти тысяч наличными. Водолазы попросили онлайн-перевод. Однако, когда деньги были переведены, тонущего уже унесло в море.

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Местное издание Deccan Herald заявило, что водолаза, который просил денег, зовут Шайлеш Кашьяп. Именно он первым отправился искать Адитью, но безрезультатно.

Журналисты рассказали, что на место происшествия быстро приехали местные чиновники, упавшего в воду начали искать на моторных лодках, на дно спустились несколько водолазов, но поиски также завершились ничем. Второй этап поисков начался 1 сентября, но тоже пока не дал результата, пишут индийские СМИ.

Главный окружной прокурор Раджеш Кумар Сингх заявил, что власти проверяют обвинения очевидцев в адрес группы спасателей. По словам прокурора, спасатели уверяют, что просили у друзей утопающего деньги на топливо для своего парохода, а не за услугу по спасению человека. «Однако, если в обвинениях есть хотя бы доля правды, мы возбудим против водолазов дело», — сказал окружной прокурор.

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