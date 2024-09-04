Ежедневно россияне теряют десятки миллионов рублей из-за киберпреступности

Около трети от общего количества правонарушений в России приходится на преступления в сфере IT. Лишь за первые семь месяцев 2024 года зафиксировано более полумиллиона таких преступлений. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на российское МВД.

С января по июль в России было зарегистрировано порядка 577 тысяч IT-преступлений. Большая часть из этого числа (437 тысяч случаев) пришлась на мошенничество и хищения. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов уточнил, что ущерб от IT-преступлений за первые семь месяцев составил 99 миллиардов рублей. За весь прошлый год ущерб от преступлений, связанных с цифровыми технологиями, оценили в 156 миллиардов рублей.

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Филиппов подтвердил, что преступные деяния в сфере IT занимают 30% от всех преступлений в стране. «Можете себе представить, если бы этих преступлений не было, то условно вся преступность – тяжкие, особо тяжкие преступления – всего бы осталось 40%», — заявил Филиппов.

В Генпрокуратуре предложили внедрить более жесткие меры для защиты информации в цифровом пространстве. В 2024 году ведомство заблокировало доступ почти к 40 тысячам ресурсов. Среди них были фишинговые сайты и ресурсы, торгующие поддельными документами. Начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры Олег Кипкаев увидел проблему в политике многих компаний, которые принуждают пользователей давать согласие на обработку персональных данных. По его словам, организации накапливают личные данные россиян, не думая о цифровой безопасности.

«Нужно исключить избыточный сбор информации и перейти к принципу уничтожения данных после достижения целей их сбора», – заключил прокурор Кипкаев.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что больше всех к атакам киберперступников уязвимы жители российских регионов. Это можно объяснить недостаточной осведомленностью о кибербезопасности: у регионов нет возможности обучать жителей цифровой гигиене. Из-за этого каждый день граждане теряют в совокупности несколько десятков миллионов рублей, которые уходят к мошенникам.

Жертвами мошенников все чаще становятся пользователи игры Hamster Kombat. Злоумышленники нацелены на взлом аккаунтов игроков в телеграме. Мошенники рассылают пользователям фишинговую ссылку, через которую якобы можно вывести монеты из игры в настоящие рубли. Перейдя по ссылке, пользователям нужно авторизироваться и ввести учетные данные из профиля в телеграме. Таким образом личные данные россиян оказывают в руках мошенников.

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