Правозащитники рассказали о принудительной отправке чеченских геев на войну

Чеченские силовики шантажом заставляют задержанных в республике гомосексуальных мужчин ехать добровольцами на войну в Украину, сообщил правозащитный проект «Северный Кавказ SOS». Кризисной группе помогающего ЛГБТК+ людям проекта известно о как минимум семи таких случаях.

Практика принудительной отправки на фронт начала действовать еще до объявления мобилизации 21 сентября 2022 года, рассказали в «СК SOS». По данным проекта, в начале сентября чеченские силовики задержали шестерых мужчин, которых они заподозрили в гомосексуальной ориентации.

Правозащитники говорят, что задержанным угрожали фабрикацией уголовного дела и отправкой в СИЗО, где в ожидании приговора «информация об их ориентации станет известна сокамерникам». По данным «СК SOS», силовики предложили мужчинам альтернативу: ехать добровольцами на войну или заплатить выкуп по полтора миллиона рублей с каждого. Трое вынуждены были согласиться отправиться на фронт, так как сумма выкупа «оказалась неподъемной для их семей», уточнили активисты. В «СК SOS» говорят, что один из согласившихся уйти на войну уже погиб.

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В 2023 году чеченские силовики устроили рейд и задержали еще несколько представителей ЛГБТК+ сообщества, рассказала кризисная группа проекта. Среди задержанных были девушки, которых вечером того же дня передали родственникам, — а четверых молодых мужчин заставили согласиться отправиться добровольцами в Украину, сообщили правозащитники. Дальнейшая судьба этих мужчин представителям проекта неизвестна.

Проект «СК SOS» год назад рассказал о том, как с началом войны у чеченских силовиков изменилась система выкупа. Если раньше провинившихся просто ловили, задерживали по надуманным обвинениям и отпускали за деньги, то с 2022 года стали шантажом и угрозами отправиться на войну, рассказали правозащитники.

«СК SOS» специализируется на помощи ЛГБТК+ людям, которые столкнулись с преследованием на Северном Кавказе. Организация оказывает юридическую, финансовую, медицинскую и психологическую помощь, ищет жилье и помогает выехать за пределы региона. В июле проект помог задержанному в Дагестане гею бежать из России. Силовики предлагали мужчине за деньги приглашать на встречи молодых мужчин из соцсетей.

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