За твит с точкой иранца посадили на 12 лет 

В Иране к 12 годам тюрьмы приговорили оппозиционного блогера Хоссейна Шанбехзаде. Его признали виновным в пропаганде в пользу Израиля, оскорблении исламских святынь, распространении дезинформации и антигосударственной пропаганде, передает Iran International со ссылкой на адвоката осужденного.

Издание отмечает, что Шанбехзаде арестовали вскоре после того, как он ответил сообщением с одной точкой на пост верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в соцсети X.

Именно этот пост блогера издание называет истинной причиной его ареста. Как пишет Iran International, публикации из одного знака давно стали традиционным способом выражения протеста в Иране, а опубликованный Шанбехзаде реплай с точкой еще и набрал значительно больше лайков, чем оригинальный пост Хаменеи, чем вызвал особое раздражение властей.

Ранее Шанбехзаде уже приговаривали к тюремному заключению по обвинению в оскорблении святынь и лидера Исламской Республики. В этот раз иранские силовики заявили, что блогер работал на израильские спецслужбы, а задержан был при попытке бегства из страны.

В качестве доказательств вины Шанбехзаде в суд в своем решении сослался на поддержку блогером других политических заключенных, негативное изображение ситуации в стране, использование хэштега «Нет казни» в соцсетях, и выступления в поддержку отмены обязательного ношения хиджаба, а также выражение радости в связи со смертью бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси.

В свою очередь, родственники Шанбехзаде назвали обвинения в сотрудничестве с израильской разведкой бездоказательными и обратили внимание на то, что он всегда писал в соцсетях под собственным именем.

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