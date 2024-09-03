Власти предложили пенсионерам скинуться на дорогу до кладбища

Жители населенного пункта Можвай в Удмуртии попросили местные власти отремонтировать дорогу к кладбищу. В ответ министр транспорта Алексей Горбачев предложил им ремонт по программам «инициативного бюджетирования» или «самообложения». На ответ министра, который опубликован в группе «Можвай починок» во «Вконтакте», обратило внимание «7х7».

Издание отмечает, что обе программы подразумевают проведение работ с привлечением личных средств местных жителей.

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«Автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории починка Можвай Завьяловского района Удмуртской Республики не имеется. министерство либо подведомственное учреждение КУ УР “Автодор” дорожную деятельность на территории данного населенного пункта не осуществляют, поскольку по данному населенному пункту проходят автомобильные дороги местного назначения», — объяснил свой ответ Горбачев.

Автор поста во «Вконтакте» возмутился ответом министра. «А на автобус и зарплату водителю нам не самообложиться? До кучи забор построить вокруг кладбища на средства самообложения жителей починка и деревни Можвай? Пенсия большая — пенсионеры скинутся?» — написано в сообщении.

В посте также отмечается, что на кладбище захоронены ветераны Великой Отечественной войны и участники войны в Украине.

Телеграм-канал «Удмуртия против коррупции» пишет, что в 2022 году местные жители добились возбуждения уголовного дела из-за нарушения своих прав, поскольку в починке не ходил автобус, и людям приходилось ходить три километра пешком до ближайшей остановки.

Дело взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а Завьяловский районный суд обязал администрацию района привести дорогу в порядок до 1 сентября этого года. Однако местные власти этого не сделали.

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