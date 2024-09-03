Мужчина облил бензином и поджег олимпийскую легкоатлетку

Олимпийская легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей получила ожоги более 75% тела после того, как мужчина облил ее бензином и поджег. Об этом со ссылкой на кенийские и угандийские газеты сообщает Reuters.

По данным журналистов, состояние 33-летней спортсменки оценивается как критическое. Ее госпитализировали в больницу города Эльдорет в Кении.

Местная газета The Star со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача больницы Оуэна Менача пишет, что у пострадавшей девушки также диагностировали ожоги дыхательных путей. Диксон Ндиема Марангач, который напал на Чептегей, получил ожоги 30% тела и находится в стабильном состоянии в той же больнице, добавил исполняющий обязанности главврача.

Отец пострадавшей спортсменки Мзее Джозеф Чептегей сказал журналистам, что 1 сентября Марангач проник в дом его дочери в округе Транс-Нзоя с пятилитровой канистрой. По его словам, нападавший дождался, когда легкоатлетка вернется домой со своими детьми из церкви, а затем облил ее бензином и поджег. Соседи услышали шум и вызвали полицию, добавил отец спортсменки.

Мзее Джозеф Чептегей отметил, что его дочь встречалась с Марангачем и часто ссорилась из-за недвижимости в Кении, которую она приобрела себе, чтобы останавливаться там во время тренировок. Начальник полиции округа Транс-Нзоя Джеремайя Оле Косиом сообщил The Star, что сейчас полиция ведет расследование.

Ребекка Чептегей — угандийская легкоатлетка, участвовавшая в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где она соревновалась в забеге на 10 тысяч метров и заняла 44 место. Чептегей тренируется как в Уганде, так и в Кении.

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