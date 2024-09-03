Ученые пытаются вырастить новые острова на Мальдивах

На Мальдивах Лаборатория самостоятельной сборки Массачусетского технологического института (MIT) и местная организация Invena используют подводные конструкции и силу океана, чтобы заставить песок накапливаться в тщательно выбранных местах для защиты островов и даже для потенциального выращивания новых. Об этом сообщает CNN.

Первые такие испытания начались на Мальдивах в 2019 году, так как береговая линия почти каждого острова там подвергается эрозии. Так, ученые проводили различные эксперименты на мелководье к югу от столицы Мале. В частности, для установки барьера, позволяющего накапливать на морском дне песок, там использовали специальный материал, который при соприкосновении с водой из текстиля превращается в твердый бетон.

Во время другого эксперимента над песчаной отмелью был установлен плавучий сад. Таким образом ученые хотели выяснить смогут ли корни помочь стабилизировать уже накопленный песок и собрать еще больше.

Основатель и содиректор Лаборатории самосборки MIT Скайлар Тиббитс рассказал CNN, что он надеется, что подводные конструкции могут стать более устойчивым решением для укрепления размытых береговых линий. «Мы используем естественную силу океана, чтобы направлять песок», — подчеркнул он.

Прибрежный геоморфолог из Национального университета Сингапура Пол Кенч, который не участвует в работе MIT и Ivena, считает, что сложные сооружения, такие как морские стены, могут усугублять эрозию и снижать продуктивность рифов.

В свою очередь, Тиббитс отмечает, что группа ученых MIT и Invena работают с природными силами, а не против них, «поэтому песок хочет быть там». Ученые утверждают, что с каждым экспериментом они все больше понимают, какие материалы и строительные технологии могут заставить песок накапливаться самым простым, экономически эффективным, устойчивым и долговечным способом.

Кроме того, ученые планируют выращивать искусственные острова. Пока наиболее многообещающие результаты показал второй эксперимент, запущенный на Мальдивах в 2019 году. Тогда, чтобы создать песчаный барьер, специалисты использовали биоразлагаемые текстильные пузыри, наполненные песком, которые размещались в стратегических местах. Таким образом за четыре месяца на площади 20 на 30 метров накопилось около полуметра песка. Сегодня песчаная насыпь в высоту достигает около двух метров, в ширину — 20 метров, а ее длина — около 60 метров.

Ожидается, что срок службы используемого материала составит около 10 лет, что может сделать его более постоянным и, следовательно, экономически эффективным, в отличие от других решений.

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