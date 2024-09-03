Курьера признали виновным в сексуализированном насилии над падчерицей

Невский районный суд в Петербурге признал Петра К. виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, мужчина в течение пяти лет, с 2018 по 2023 год, совершал сексуализированное насилие в отношении своей падчерицы, которая родилась в 2014 году. Происходящее он снимал на камеру.

Как утверждает пресс-служба, во время совершения преступлений мужчина и его падчерица находились дома. Петр К., «используя беспомощное состояние потерпевшей, неоднократно систематически совершал иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения».

В суде мужчина признал свою вину, его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также суд «применил к осужденному принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения у психиатра» и взыскал с него два миллиона рублей в качестве компенсации за причинение морального вреда.

Как пишет «Фонтанка», мужчина — 36-летний уроженец Мурманской области. Он работал курьером в службе доставке еды. Издание утверждает, что мужчину задержали в ноябре 2023 года по подозрению в изнасиловании трех школьниц. Свои действия он также снимал на фото и видео для изготовления порнографических материалов, о чем потерпевшие не знали.

По данным «Фонтанки», мужчина знакомился со своими жертвами в интернете и заманивал их домой видеоиграми и другими развлечениями. С конца 2023 года он находился в СИЗО.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.