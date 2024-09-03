На восполнение дефицита кадров среди производителей хлеба понадобятся годы

Нехватка сотрудников на российских предприятиях по производству хлеба составляет в среднем до 35%. Об этом «Парламентской газете» сообщил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.

По его словам, дефицит кадров сегодня испытывает вся пищевая промышленность — не хватает как сотрудников с профессиональным образованием, так и низкоквалифицированной рабочей силы. У производителей хлеба ситуация дополнительно осложняется тем, что они не слишком прибыльны и не могут конкурировать с зарплатами персонала на других производствах и в других отраслях.

Семенов рассказал, что многие специалисты уходят из хлебопеков на мясокомбинаты или выбирают отрасли, где платят больше. «Например, студент третьего-четвертого курса не против летом подработать, — рассказал президент Российского союза пекарей. Я ему предложу за работу в горячем цеху при графике два через два и двенадцатичасовой смене 45 тысяч рублей. А магазин, который торгует конфетами, ему предложит 50 тысяч. И вот здесь возникает выбор: сидеть просто в магазине или пойти в горячий цех летом», — пожаловался он.

В такой ситуации, рассказал он, производителям хлеба не остается ничего другого, кроме как привлекать дешевую иностранную рабочую силу.

«В нынешних условиях мы рассматриваем в том числе и работу с иностранными специалистами. Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже неквалифицированной. Потому что не хватает даже грузчиков», — сообщил он.

По данным президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, сегодня дефицит кадров в отрасли оценивается приблизительно в 230 тысяч человек. На его восполнение, по его словам, потребуется не менее пяти лет. Одним из способов решения проблемы Кацнельсон назвал учреждение профессионального праздника хлебопеков.

«В целях возрождения и развития отечественной хлебопекарной традиции, повышения престижа профессии пекаря и в знак признания заслуг работников хлебопечения в решении задач обеспечения продовольственной безопасности государства считаем важным установить профессиональный праздник — День пекаря и отмечать его 21 сентября, приурочив к празднованию иконы Божией Матери “Хлебная”», — заявил Кацнельсон.

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