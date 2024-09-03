«Королеву мусора» Швеции обвинили в крупнейшем экологическом преступлении

В Швеции 11 человек предстали перед судом по обвинению в незаконном сбросе токсичных отходов в рамках крупнейшего в истории страны дела об экологическом преступлении. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в центре судебного процесса оказались компания по переработке отходов Think Pink, ее бывший генеральный директор Белла Нильссон, которая ранее называла себя «королевой мусора» и сменила имя на Фариба Ванкор, а также бывший муж предпринимательницы Томас Нильссон.

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Прокуратура Швеции утверждает, что компания сбросила и захоронила в общей сложности 200 тонн отходов в 21 месте в стране. Это, по версии следствия, может нанести вред здоровью людей и окружающей среде. При этом участники процесса не признают свою вину. Белла Нильсон заявила, что она стала жертвой заговора со стороны конкурентов по бизнесу.

Ожидается, что судебный процесс продлится девять месяцев. В декабре прошлого года Нильссон и ее сотрудникам были предъявлены обвинения. Так, предпринимательница обвиняется в экологическом и экономическом преступлении. Остальным фигурантам предъявлены обвинения в по этим же статьям, а также по статьям о пособничестве и подстрекательстве к экологическому и экономическому преступлению.

The Guardian отмечает, что расцвет Think Pink пришелся на 2018-2020 годы. Тогда розовые мешки компании, предлагающей дешевую переработку и вывоз мусора, были обычным явлением в столице Швеции. Нильссон также получила награды за свою работу.

Однако в 2020 году владельцы Think Pink были арестованы. Следствие выявило на свалках мусора опасные уровни мышьяка, цинка, свинца, меди и нефтепродуктов. Несколько свалок загорелись, один пожар продолжался несколько месяцев.

Андерс Густафссон, один из трех прокуроров на процессе, охарактеризовал это дело как «крупнейшее экологическое преступление в Швеции по масштабам и организации». Он утверждает, что компания использовала поддельные документы, чтобы обмануть власти и получить большую прибыль.

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