СМИ: фон дер Ляйен потребовала от стран ЕС выдвигать больше женщин на посты в Еврокомиссии

Председатель главного исполнительного органа Евросоюза — Еврокомиссии — Урсула Фон дер Ляйен потребовала от европейских стран выдвигать на посты в ЕК больше женщин. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники среди европейских чиновников.

По их словам, такие действия фон дер Ляйен объясняются страхом опозориться, сформировав новый состав ЕК преимущественно из мужчин в том время, как этот орган активно продвигает принципы гендерного равенства и даже имеет должность еврокомиссара, отвечающего за эту сферу.

Собеседники издания полагают, что преобладание мужчин в новом составе ЕК способно затмить тот факт, что три важнейших поста в ЕС займут женщины — кроме самой фон дер Ляйен, это Роберта Мецола и Кайя Каллас, которые возглавят Европарламент и дипломатию ЕС соответственно.

В результате глава ЕК в некоторых случаях не просто требует выдвигать больше кандидатов-женщин, но даже отзывать уже выдвинутые кандидатуры мужчин, чтобы заменить их на женщин.

Усилия фон дер Ляйен приносят определенные результаты, отмечает Politico. Так, 2 сентября власти Бельгии объявили о выдвижении в ЕК кандидатуры своего министра иностранных дел Хаджи Лабиб, а руководство Румынии выдвинула кандидатом депутата Европарламента Роксану Минцату.

Тем не менее пока достичь гендерного паритета в будущем составе ЕК фон дер Ляйен не удалось. Всего в руководстве ЕС 27 должностей еврокомиссаров, но женщины были выдвинуты в качестве кандидатов только на девять из них. При этом в предыдущем составе ЕК, который также возглавляла фон дер Ляйен, гендерного паритета добиваться фактически удалось — женщины занимали в нем 44% постов.

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