Британцам порекомендовали есть меньше соленых продуктов

Британская благотворительная организация Blood Pressure UK обратилась к жителям страны с рекомендацией есть меньше соленых продуктов, пишет The Guardian. Ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Соединенного королевства, благотворители назвали норму соли, которую человек может потреблять в день без вреда для здоровья — не более шести граммов.

Сейчас среднее потребление соли жителями Британии составляет восемь граммов в сутки, говорят данные Национальной службы. Этот показатель не менялся с 2000-х годов. До того среднестатистический британец съедал в день девять граммов соли.

Употребление продуктов с повышенным содержанием соли способствует повышению кровяного давления, которое является основной причиной смертности, объяснили The Guardian представители Blood Pressure UK. По их словам, до четырех миллионов британцев могут иметь невыявленное высокое кровяное давление. Гипертония вызывает озабоченность у врачей, поскольку не имеет очевидных симптомов и часто остается незамеченной — пока человек не пройдет обследование или не столкнется с проблемами вроде сердечного приступа либо инсульта, говорят в благотворительной организации.

Чтобы сократить потребление соли, надо есть меньше ветчины, бекона и сыра, советует исполнительный директор Blood Pressure UK Фил Пайатт. По его словам, в любом возрасте полезно употреблять больше фруктов и овощей, регулярно заниматься физическими упражнениями и проверять кровяное давление. Стоит полностью отказаться от добавления соли в еду за обеденным столом, избегать бульонных кубиков и соусов, а также ограничить потребление обработанных продуктов, добавил в разговоре с журналистами Пайатт.

В каждых сто граммах бекона обычно содержится около трех граммов соли, напомнили благотворители. В Британии продается, например, копченый бекон бренда Morrison's, который содержит почти вдвое больше соли, 5,6 граммов, обратили внимание представители Blood Pressure UK.

«Бутерброд с двумя полосками бекона и кетчупом составит треть вашей дневной нормы соли», — сообщили журналистам благотворители.

Оценка в четыре миллиона недиагностированных больных гипертонией совпадает с данными, которые публиковало в прошлом году британское Управление национальной статистики. Согласно цифрам ведомства, 32% взрослых жителей страны имеют повышенное кровяное давление и только у 29% оно не выявлено.

Национальная служба здравоохранения ранее оценивала ежегодные расходы госбюджета на лечение гипертонии в более чем два миллиарда фунтов стерлингов. В ближайшие месяцы для выявления недиагностированной гипертонии ведомство обязало клиники предлагать клиентам проверить кровяное давление — даже если те пришли к стоматологу или окулисту. По данным Национальной службы, за последний год около миллиона таких замеров было проведено в аптеках.

Всемирная организация здравоохранения публиковала данные, согласно которым за последние 30 лет число людей с диагностированным повышенным кровяным давлением выросло почти вдвое, с 650 миллионов до 1,28 миллиардов. По оценке ВОЗ, 46% страдающих от гипертонии взрослых не подозревают о наличии у себя заболевания.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.