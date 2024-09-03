В США две живописные дороги закрыли из-за туристов

Жители города Помфрет в штате Вермонт в США добились того, чтобы власти временно закрыли две живописные дороги из-за наплыва туристов, которые создавали опасные ситуации на дорогах и оставляли после себя мусор. Об этом сообщает сообщает Би-би-си.

Отмечается, что с 25 сентября по 16 октября 2024 года будут перекрыты Cloudland Road для всего автотранспортного движения и Barber Hill Road для движения транспорта в восточном направлении. Запрет на передвижение по этим дорогам не касается местных жителей, их гостей, поставщиков услуг, сельхозработников, карет скорой помощи и полицейских, сообщают местные власти.

Читать еще Самый народный мем Каждый год в одно и то же время в соцсети возвращаются шутки про кабачки, которые некуда девать

По данным Би-би-си, именно в этот период город с населением 900 человек привлекает массу туристов, желающих сфотографировать осенние пейзажи на местных фермах.

Как сообщает издание, с наступлением осени в город прибывают туристы из других штатов. Местные жители жалуются, что туристы, желающие сделать кадры на фоне местного силоса, устанавливают кабинки для переодевания, оставляют машины на узкой грунтовой дороге и справляют нужду прямо на обочине.

«Это было ужасно, — вспоминает координатор выставок в Центре общественных искусств Помфрета "Артистри" Дебора Гудвин. — Жители обратились к [местным властям] и сказали: "Мы больше не можем так жить"».

По данным Би-би-си, поток туристов, приезжающих в Помфрет, всегда был довольно небольшим. Но все изменилось после того, как живописные фотографии ферм, утопающих в осенней листве, стали распространяться в социальных сетях. Как отмечают журналисты, местную ферму Sleepy Hollow даже прозвали одним из «самых фотографируемых мест в штате».

«Это красивое место. Жаль, что его испортили, — сказала Гудвин. За последние пару лет ситуация вышла из-под контроля. Туристические автобусы просто высаживали... людей на улицу». По ее словам, туристов не заботила табличка «Вход воспрещен», и они просто перелезали через забор на частную территорию — все для того, чтобы сделать красивые кадры.

По данным Би-би-си, осенью 2022 года власти временно сделали дорогу, ведущую к ферме Sleepy Hollow, односторонней. «На проезжей части то и дело появлялись пробки, невозможно было проехать даже пожарной машине или карете скорой помощи. Это просто перегружало инфраструктуру в этом районе», — поделился шериф округа Уиндзор Райан Палмер.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.