В Монголии объяснили отказ арестовать Путина

Отказ выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Владимира Путина в правительстве Монголии объяснили зависимостью от поставок из России. Представитель пресс-службы правительства ответил на вопросы об официальном визите подозреваемого в преступлениях Путина американского издания Politico.

Собеседник издания рассказал, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии «от нашего ближайшего соседа». «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования, для существования нашего народа», — объяснил сотрудник пресс-службы, имени которого журналисты не называют. По словам чиновника, Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета «во всех своих дипломатических отношениях».

Путин прилетел в Монголию вечером 2 сентября. Утром вторника, 3 сентября, монгольский президент Ухнагийн Хурэлсух провел с российским гостем официальную встречу. После нее Путин объявил, что ценит курс Монголии «на обоюдовыгодное сотрудничество с нами». Путин пригласил Хюрельсюха на саммит стран БРИКС, который должен состояться в России в октябре.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что у российских властей «нет переживаний» по поводу возможного ареста, так как «все аспекты визита тщательно готовились».

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. Поводом была названа «незаконная депортация населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль называл это решение юридически ничтожным, ссылаясь на выход России из-под юрисдикции суда в 2016 году.

Монголия, как и другие подписавшие основополагающий для суда Римский статут страны обязаны выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на их территории. В прошлом году Путин не приехал на саммит БРИКС в подписавшей статут ЮАР.

В начале 2024 года в состав судей Международного уголовного суда впервые вошел представитель Монголии. Хурэлсух назвал это событие признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил Politico, что его страна собирается «работать с партнерами», чтобы помощь Монголии «обвиняемому преступнику избежать правосудия» имела «последствия для Улан-Батора».

Представитель суда Фади эль-Абдалла за несколько дней до поездки Путина заявил, что в случае отказа Монголии «от сотрудничества» суд проинформирует Ассамблею государств-участников, которая может «принять любые меры, которые сочтет целесообразными».

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