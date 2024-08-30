СМИ: Монголия пообещала не арестовывать Путина

Владимир Путин должен отправиться с визитом в Монголию 3 сентября. При этом его заверили, что власти не будут его арестовывать по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, близких к Кремлю.

Как отмечает издание, это первый визит Владимира Путина в страну-члена МУС после того, как суд в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

«Как страна, подписавшая Римский статут, регулирующий деятельность суда, Монголия обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории», — говорится в публикации Bloomberg.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России «нет переживаний» по поводу возможного ареста. Он утверждает, что «все аспекты визита тщательно готовились». «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — добавил Песков.

В то же время представитель МУС Фади эль-Абдалла заявил Би-би-си, что Монголия имеет «обязательство сотрудничать» с судом. Он напомнил, что в случае «отказа от сотрудничества» суд проинформирует Ассамблею государств-участников, которая может «принять любые меры, которые сочтет целесообразными».

МИД Украины призвал Монголию следовать решениям МУС и арестовать Путина. В заявлении на сайте ведомства сказано, что Путин является военным преступником, а среди его преступлений — не только незаконный вывоз украинских детей с оккупированных территорий, что послужило причиной выдачи ордера.

В пресс-релизе Путин и военно-политическое руководство России названы виновными в «агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.