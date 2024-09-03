Американцы и европейцы массово жалуются на цены на недвижимость

Жители богатых стран жалуются на взлетевшие цены на недвижимость. Особенно остро эта проблема стоит в развитых странах Европы и в США, где недовольство среди населения из-за цен на жилье достигает рекордных показателей. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрос Gallup Analytics.

Опрос проводился среди жителей стран Организации экономического сотрудничества и развития: туда входят, например, Великобритания, США, Испания, Италия, Южная Корея и другие. Исследование показало, что уровень недовольства стоимостью жилья достиг рекордного уровня, затмив собой недовольство по таким темам, как здравоохранение и образование. Свое негативное отношение к рынку жилья выразили половина респондентов, проживающих в странах ОЭСР. Образованием и медициной недовольны около 30% опрошенных.

Недвижимость сейчас стоит дороже, чем до пандемии, пишет FT. Рост цен на жилье не может замедлить и повышение ключевой ставки. В частности, именно такая ситуация сложилась в США. В прошлом году в США повысили ключевую ставку до 5,25-5,5% годовых, что стало максимумом за 22 года. Средняя стоимость недвижимости увеличилась на 38%, если считать с января 2021 года.

В Гарвардском университете подсчитали, что средний ежемесячный платеж за аренду жилья в США достиг 3096 долларов. В январе 2021 года этот показатель держался на уровне 2 тысяч долларов. На сегодняшний день 60% американцев недовольны маленьким количеством доступного жилья — эти настроения могут сыграть важную роль на предстоящих выборах президента, пишет FT.

С повышением цен на недвижимость столкнулись и жители Англии: сейчас цены на жилье в восемь раз превышают среднюю годовую зарплату обычного англичанина. Жителям Германии и Испании тоже не нравится сложившаяся на рынке недвижимости ситуация — там уровень недовольства достиг 46% и 62% соответственно. Недовольство европейцев уровнем доступностинедвижимости побило рекорд, державшийся еще со времен финансового кризиса 2008 года.

Старший экономист отдела социальной политики ОЭСР Виллем Адема объясняет: кризис доступности недвижимости спровоцирован недостаточными темпами строительства. Кроме того, по его словам, застройщики в основном ориентируются на обеспеченных людей и не берут во внимание спрос на жилье для тех, у кого более низкий доход.

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