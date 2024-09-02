Российского подростка задержали за ловлю ящериц на Шри-Ланке

Посольства России в Шри-Ланке сообщило, что 29 августа местная экологическая полиция задержала двух россиян, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны.

ТАСС уточняет, что молодых людей в возрасте 17 и 21 года подозревают в незаконной ловле ящериц. «Заявители сообщают, что их дети были задержаны в провинции Суриканда, о. Шри-Ланка утром 29.08.24 сотрудниками природоохранной полиции по подозрению в нарушении природоохранного законодательства якобы за ловлю количества ящериц», — рассказал агентству вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, полиция Шри-Ланки во время задержания и допросов нарушила «многочисленные базовые нормы международного права и местного УПК». Так, в частности, несовершеннолетнего россиянина допрашивали без его опекуна. Кроме того, обоим задержанным не предоставили переводчика и адвоката, а в СИЗО их, по словам Мельникова, поместили без решения суда.

Сейчас молодые люди находятся под стражей уже пятые сутки. При этом несовершеннолетний, по предварительным данным, содержится во взрослом изоляторе.

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«В нарушение Конвенции о консульских сношениях об их аресте не были уведомлены наши дипломатические работники. Все это время ребят допрашивали, на них оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела», — заявил Мельников.

Российское посольство направило в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой срочно предоставить консульский доступ к задержанным. Судебное заседание назначено на 2 сентября. Оно пройдет в населенном пункте Эмбилипития. Там россиянам должны предъявить официальные обвинения и определить меру пресечения.

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