Южная Корея начала расследование в отношении Telegram из-за дипфейк-порно 

Полиция Южной Кореи начала предварительное уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram из-за распространения порно-контента, произведенного с помощью технологии дипфейк. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Глава Национального бюро расследований У Чжон Су сообщил, что с 26 по 29 августа полицейские получили 88 сообщений об использовании дипфейков для создания порно. В результате они выявили 24 подозреваемых.

В настоящий момент полицейские Южной Кореи расследуют деятельность восьми телеграм-ботов, которые генерируют дипфейки, а также нескольких каналов, где публикуются такие материалы.

Южнокорейские силовики подозревают Telegram в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям сексуализированного характера. У Чжон Су сообщил, что мессенджер не предоставляет необходимые для расследования данные, в частности, информацию об аккаунтах подозреваемых в совершении этих преступлений. Глава Национального бюро расследований также заявил, что корейские полицейские в рамках расследования этого дела будут сотрудничать с коллегами из Франции.

В конце августа во французском аэропорту Ле Бурже, на выходе из частного самолета был задержан основатель Telegram Павел Дуров. 28 августа Дурову предъявили обвинения и отпустили под залог в пять миллионов евро. В пресс-релизе французской прокуратуры говорилось, что Дурова обвиняют в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, а также в соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

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