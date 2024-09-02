Участник войны в Украине решил совершить самоубийство из-за вымогательства 

Полиция Приморья задержала подозреваемого в вымогательстве денег у участника войны в Украине. Ранее вернувшийся с фронта без руки военный записал видеообращение, в котором рассказал о попытках отобрать у него полученные выплаты и своем намерении свести счеты с жизнью. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался ранее судимый местный житель 2002 года рождения. Волк отметила, что он уже дал признательные показания, а полицейские теперь ищут его сообщников. Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).

«Также руководством УМВД России по Приморскому краю будет дана оценка полноте принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан», — добавила Волк.

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1 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале видео, записанное участником войны из Уссурийска. В ролике, который, по плану мужчины, должен был стать его предсмертной запиской, он в слезах рассказывает, как стал жертвой вымогательства, обратился в полицию за помощью, но получил отказ.

«Никаких действий не сделали. Капитан [полиции] — охуенный мужик — в Уссурийске сказал: “Как только ты отсюда выйдешь, нашей защиты у тебя не будет”. Я забрал заявление, он при мне его разорвал, вот и все», — говорит он на видео, снятом в лесу.

«Мы [участники войны в Украине] приезжаем, а нас тут бандосы в Уссурийске, Владивостоке встречают. И вот я руки лишился, нахуй, приехал, а с меня бабки чехлят. И так всю жизнь тут было на Дальнем Востоке. И всем похуй, честно говоря», — добавил он, расплакавшись.

«Направляю запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой дикой ситуации. Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — прокомментировал это видео Хинштейн.

В тот же день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после распространения видеообращения военного в СМИ и соцсетях. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Позже УМВД России по Приморскому краю сообщило, что записавший ролик участник войны «обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи».

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