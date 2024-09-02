Turkish Airlines массово задерживает рейсы из Внуково

Туристы, которые 1 сентября должны были вылететь в Турцию из Внуково, застряли в московском аэропорте более чем на сутки. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров.

Как утверждает телеграм-канал, авиакомпания Turkish Airlines перенесла вылет на 06:30 утра 2 сентября. В свою очередь, Shot пишет, что вскоре рейс, который должен был вылететь 1 сентября в 15:50, перенесли на 14:00 следующего дня. При этом, согласно онлайн-табло вылетов из Внуково, этот самолет улетел в Турцию 2 сентября в 03:58.

Телеграм-каналы пишут, что авиакомпания никак не объяснила задержку рейса. «Люди не спят вторые сутки, многие туристы с детьми сидят на полу, оплаченные сутки в отелях сгорели», — утверждает «Осторожно, новости». По данным канала, пассажирам выдали питание, но не предоставили отели на время задержки. Также туристам не помогли обращения к туроператору «Пегас Туристик».

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Ранее телеграм-канал MSK1.RU сообщил о задержке другого рейса, пассажиры которого ждали вылета двое суток, после чего Turkish Airlines объявила об отмене. По словам одного из пассажиров рейса Александра, сначала не было никаких объявлений, затем туристов попросили получить обратно сданный багаж. Между туристами и сотрудниками аэропорта завязалась драка, а посадку объявили «внезапно», спустя «час криков и звонков» 2 сентября.

При этом Александр утверждает, что некоторые пассажиры могли остаться в зоне ожидания и не попасть на рейс. Телеграм-канал Readovka без указания источника пишет, что причиной задержек могли стать забастовки экипажей. О причинах забастовок не сообщается.

По данным онлайн-табло Внуково, 1 и 2 сентября были задержаны рейсы в Стамбул, Даламан и Бодрум. На 3 сентября также появились объявления о задержках некоторых самолетов Turkish Airlines.

Вечером 2 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию сообщило, что авиакомпания «близка к восстановлению расписания рейсов» между Турцией и Россией.

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