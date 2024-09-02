Силовики подстрелили и пытали родившегося в Чечне гражданина Великобритании

Гражданин Великобритании Магомед Абубакаров рассказал «Команде против пыток», что после приезда в Чечню, где он родился, его подстрелили силовики во время задержания. Мужчину пытали и требовали признаться в сотрудничестве с британской разведкой.

По данным правозащитников, мужчина приехал в Чечню в мае 2023 года по семейным делам. Он жил у родственников, однако через несколько недель его стали разыскивать полицейские в связи с судимостью 2010 года за бандитизм.

После того, как Абубакарова доставили в отдел МВД, у него забрали паспорта и телефон. Мужчина предоставил силовикам пароли и коды доступа к устройству. Он провел в отделе почти месяц, хотя ему не предъявляли обвинения и не оформляли документы. По словам Абубакарова, его держали в подвале, избивали и били током.

В конце июня 2023 года мужчину отпустили. В ноябре Абубакаров попытался вернуться в Великобританию, но его задержали на паспортном контроле в Грозном.

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«В отдельной комнате меня ожидал оперативный сотрудник ФСБ. У меня опять забрали документы и сообщили, что нужно пройти ряд мероприятий, в том числе полиграф. Рейс я пропустил, документов у меня не было, поэтому я уехал к себе домой», — рассказал Абубакаров.

Мужчина нанял адвоката, регулярно проходил полиграф и ездил на допросы к следователю в течение почти полугода. В апреле этого года к его дому приехали силовики в масках, один из которых направил на Абубакарова автомат. Испугавшись, мужчина побежал в сторону, а силовик в него выстрелил.

«Я понял, что меня подстрелили, так как почувствовал, будто у меня нет левой ноги. Я упал на землю», — утверждает Абубакаров.

Его отвезли в больницу и сделали операцию, после чего следователи требовали сознаться в вооруженном сопротивлении, а несколько человек в гражданском пытали. Затем Абубакарова перевезли в больницу в Грозный, где он снова перенес операцию и подвергся пыткам.

«Все продолжалось около четырех часов. Мужчина издевался надо мной, смеялся, когда в результате его ударов разорвался мешок с мочой. Унижал. От боли я кричал, но ко мне в палату не заходил никто из медицинского персонала», — утверждает Абубакаров.

На данный момент мужчина находится в СИЗО по обвинению в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ранение в ногу дало осложнение на кишечник, и теперь Абубакаров вынужден носить калоприемник.

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