Вернувшийся с войны россиянин убил назвавшую его дураком прохожую

В Петербурге арестован мужчина по обвинению в убийстве девушки. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

По версии следствия, днем 28 августа обвиняемый Артур Куршев «нанес два удара неустановленным предметом» в грудь девушки. Сообщается, что девушка погибла сразу после колото-резаных ранений груди.

Убийство произошло в Петербурге за заброшенным Дворцом культуры «Невский». Как отмечает пресс-служба городских судов, Куршева задержали 31 августа. В тот же день ему предъявили обвинения и он признал свою вину.

Издание 47news пишет, что Куршева задержали в частном доме города Тосно в Ленобласти. При задержании Куршев сообщил полицейским, что убил незнакомую ему девушку ножом за то, что она назвала его «дураком». Обвиняемого нашли по отпечаткам пальцев на пластиковом стакане, который он оставил на месте убийства.

Журналисты выяснили, что Артуру Куршеву 22 года и недавно он вернулся с войны в Украине, в которую попал из колонии. Как отмечает издание, в апреле 2023 года Куршева посадили в тюрьму за то, что он зарубил соседа топором. Через несколько недель, по набору Минобороны, Куршев ушел служить на войну в подразделение «Шторм Z» — там служат завербованные в колониях бывшие заключенные.

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Спустя полгода службы, Куршев вернулся домой.

«Тянет его к смерти, так что с зоны опять уйдет на передовую», — сказал 47news один из сотрудников ГУ МВД.

Журналисты 161.ru пишут, что убитой девушкой оказалась 33-летняя жительница Таганрога Александра М. Отмечается, что Александра участвовала в конкурсе красоты и занималась продажей ювелирных украшений.

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