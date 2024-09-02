СМИ: Россия купила у Руанды почти 300 килограммов наличных долларов 

Российские власти в январе 2024 года купили у министерства обороны Руанды почти 300 килограммов наличных долларов. Об этом пишет «Верстка», ссылаясь на закрытые данные российской таможенной статистики, с которыми удалось ознакомиться журналистам издания.

Всего, как сообщается, Россия купила наличной американской валюты на сумму 29 миллионов и 210 тысяч долларов. В поставке были 100-долларовые банкноты общим весом 292,1 килограмма. На такой шаг российские власти пошли, как отмечается, из-за ужесточения американских санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Покупателем со стороны России выступал «Рособоронэкспорт», который является единственным государственным посредником по торговле продукцией военного назначения, отмечает «Верстка».

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После начала войны и введения санкций Россия завозила наличные доллары и евро через Турцию и ОАЭ, писало в августе Reuters со ссылкой на таможенные данные. Так, с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в Россию, Кремль смог закупить около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными.

Как писал проект «Система», закупками наличной валюты для Кремля занималась компания «Аэро-трейд», которая управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов, в том числе в московском Внуково. Как оказалось, эта компания связана с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым, который приходится зятем однокурснику Путина Ильгаму Рагимову.

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