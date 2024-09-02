Названы самые частые причины преследования учителей в России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину как минимум 148 преподавателей подверглись преследованию за антивоенные взгляды. Треть стала жертвой доносов, в том числе со стороны детей, говорится в результатах исследования проекта «ОВД-Инфо».

Доносы стали причиной преследования в 51 из 148 случаев, пишут авторы исследования. Чаще всего доносчиками выступали либо ученики, либо их родители — в 22 случаях. Доносы обычно появлялись после высказываний учителя на занятии либо в разговоре с учениками (59% случаев), сообщают в «ОВД-Инфо». Реже к доносам приводила позиция, проявленная публично вне образовательного процесса — посты в соцсетях, расклейка листовок, интервью в медиа (27% случаев). Чаще всего за антивоенную позицию доносили на школьных учителей, доля преподавателей вузов — около 27%, отмечают авторы исследования.

Больше всего доносов на педагогов проект «ОВД-Инфо» зарегистрировал в аннексированном Крыму — 28 случаев в 2022 году, 22 случая в 2023-м, один в 2024-м.

Авторы исследования отметили «рост кибербуллинга со стороны Z-активистов». В 2023 году стало известно о 25 подобных случаях, в 2022-м жертв подобных атак было восемь. Чаще всего давлением на учителей занимались телеграм-каналы пророссийских активистов в Крыму.

Из 148 случаев преследования 108 закончились административными делами, причем 71 пришелся на 2022 год, говорится в исследовании. Чаще всего, пишут авторы, преследование по КоАП начиналось из-за не связанных с работой действий вроде публикаций в соцсетях и выхода на митинги (86 административных дел).

«ОВД-Инфо» известно о 23 возбужденных против преподавателей уголовных делах. Чаще всего это тоже преследование за позицию, высказанную в интернете или за пределами учебного процесса, пишут авторы исследования.

С 2022 по 2024 год число случаев постепенно сокращалось, сообщили в «ОВД-Инфо». Административных дел в первый год войны было 71, во второй 28, а на третий — уже семь. Уголовных дел против преподавателей в 2022 году проект «ОВД-Инфо» насчитал 13, в 2023 и 2024 — по пять, — причем чаще всего это дела, возбужденные по эпизодам из 2022-го. Реальному лишению свободы с начала войны подверглись восемь человек, исход примерно пяти дел авторам исследования неизвестен.

Тенденция к снижению количества дел может говорить о том, что преподаватели стали чаще заниматься самоцензурой, сделали вывод в «ОВД-Инфо».

Чаще всего наказанием для педагогов с антивоенной позицией становилось увольнение. Авторы исследования говорят о 84 примерах, то есть 57% от всех подвергнувшихся давлению преподавателей. Основанием для увольнения становились не только выражение позиции на уроках или отказ участвовать в патриотической активности, но и действия вне исполнения профессиональных обязанностей вроде постов в соцсетях и так называемых «аморальных поступков». «ОВД-Инфо» приводит пример из Красноярска, где педагога дополнительного образования вынудили уволиться из-за обвинений в «поддержке половых извращенцев из ЛГБТ».

Преподаватели начали массово увольняться под давлением еще в 2022 году, но в 2023-м поток достиг пика. Из российских школ за прошлый год уволилось 193,5 тысячи учителей — максимальное число за последние семь лет.

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