За 2023 год из российских школ уволилось больше 190 тысяч учителей — это максимум за семь лет

За 2023 год из российских школ уволились 193,5 тысячи учителей — это максимальное значение за последние семь лет, сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные Министерства просвещения. Чаще всего в прошлом году из школ уходили преподаватели начальных классов.

Издание отмечает, что к началу 2023 года в России работали 1 миллион 347 тысяч преподавателей. Уволились чуть более 14% из них — 193,5 тысяч. Если добавить к этому значению руководителей и вспомогательный персонал, например, секретарей и библиотекарей, то получится 316,3 тысяч уволенных. Большинство из них, 93%, ушли из школ по собственному желанию.

В каждом третьем регионе количество уволившихся учителей по сравнению с 2017 годом выросло более чем на 50%, подсчитали «Важные истории». В лидерах по темпам увольнения — Астраханская область, Адыгея, Ленинградская область, Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Реже увольняться стали учителя в Чечне, Чукотском и Ненецком автономных округах.

«Важные истории» выяснили, что чаще всего за 2023 год из российских школ уходили преподаватели начальных классов. За семь лет их количество выросло почти на 70%: с 21,4 уволившихся в 2017 году до 36,6 тысяч в 2023. Также чаще стали увольняться учителя русского языка, биологии, математики и физкультуры. Меньше покидали должности в школах преподаватели языков народов России. Количество уволившихся учителей ОБЖ за семь лет практически не изменилось.

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