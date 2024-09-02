На выборах в Германии впервые со времен Третьего рейха победили ультраправые 

По результатам голосования на региональных выборах в ландтаг (парламент) восточной земли Тюрингия победу одержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщил телеканал ZDF. Это первый случай со времен падения нацистского режима Адольфа Гитлера, когда ультраправые одержали победу на выборах такого уровня в Германии.

АдГ набрала 32,8% голосов избирателей, что обеспечило ей 32 места в местном парламенте из 88. Второй результат по итогам голосования показал Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 23,6% голосов, что принесло ему 23 мандата. На третьем месте оказался «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) с 12% голосов и 15 местами в парламенте. При этом Социал-демократическая партия, представителем которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц получила лишь 6,1% голосов избирателей, что обеспечило ей всего шесть депутатских мандатов.

В то же время на выборах в Саксонии, по данным экзитполов, АдГ уступила ХДС, набрав 30,6% голосов, против 31,9% у христианских демократов.

Результаты голосования в Тюрингии сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал «сенсационными». «Сегодня действительно исторический день в Тюрингии и очень хороший результат в Саксонии», — отметил он.

Как пишет Financial Times, дополнительные голоса на прошедших выборах АдГ и BSW получили благодаря своей критике поддержки Украины в войне с Россией. Представители обеих партий призывали прекратить поставки оружия Киеву, а также выступали против введения санкций в отношении России и призывали к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.

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Несмотря на победу в Тюрингии АдГ не сможет сформировать там региональное правительство, так как руководство ХДС и BSW уже заявили, что не станут вступать в коалицию с ультраправыми.

Ранее власти Германии признавали региональные отделения АдГ в Саксонии и Тюрингии «правоэкстремистскими», а лидера АдГ в Тюрингии Бьорна Хёке привлекали к ответственности за использование нацистской лексики и символики.

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