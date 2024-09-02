Детей до двух лет рекомендовали полностью оградить от телевизоров и гаджетов

Агентство общественного здравоохранения Швеции выпустило рекомендации, согласно которым детей в возрасте до двух лет стоит полностью оградить от цифровых медиа и телевизора. Об этом сообщает RFI.

В новых рекомендациях также сказано, что детям в возрасте от двух до пяти лет нужно ограничить время, проводимое перед экраном, одним часом в день, а детям в возрасте от шести до 12 лет следует проводить перед экраном не более часа или двух в день. По мнению шведского Агентства, подросткам в возрасте от 13 до 18 лет следует ограничиться двумя-тремя часами в день.

«Слишком долго смартфоны и другие экраны проникали во все сферы жизни наших детей», — заявил министр здравоохранения Якоб Форссмед.

Как пишет Daily Mail, рекомендации Агентства были выпущены после публикации исследования, в котором утверждалось, что дети значительно чаще страдают избыточным весом, если пользуются телефонами или смотрят телевизор во время еды. В этом исследовании утверждается, что экраны отвлекают детей от приема пищи и не позволяют им понять, что они уже сыты.

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Форссмед добавил, что из-за телефонов и телевидения у детей остается меньше времени «для общения, физической активности или полноценного сна». Он также пожаловался на шведский «кризис сна», заявив, что более половины 15-летних подростков не высыпаются.

Агентство здравоохранения также рекомендовало детям не пользоваться экранами перед сном и не оставлять телефоны и планшеты в спальне на ночь. Как отмечает RFI, в докладе приводятся результаты исследования, которое показало, что чрезмерное времяпрепровождение за экраном может привести к проблемам со сном, депрессии и неудовлетворенности своим телом.

Как отмечает издание, ранее правительство Швеции заявило, что рассматривает возможность запрета на использование смартфонов в начальных школах.

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