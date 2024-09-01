На Урале «невидимыми митингами» поддержали блокировку YouTube

Мэрия Челябинска отказала активистам движения «Союз маоистов Урала» в проведении митинга против блокировки YouTube на трех площадках, объяснив другими, ранее согласованными массовыми мероприятиями. В день митингов 1 сентября активисты «Союза» объехали все три места и выложили видео с тремя, как они их назвали, «невидимыми митингами».

Представители «Союза маоистов Урала» подавали первую заявку в мэрию 30 июля, рассчитывая провести пикет на 50 человек 4 августа. Мэрия через два часа после обращения выдала письменный отказ, объяснив, что площадка занята «для проведения иного мероприятия». Активисты подали заявку на пикет еще раз, на 1 сентября. Но чиновники заверили, что и запрошенная, и все три отведенных властями Челябинска под любые митинги «гайд-парка» будут заняты мероприятиями неких «инициативных групп» с 8:00 до 22:00.

1 сентября активисты «Союза» опубликовали три видео в своем телеграм-канале. Первое — в минуты начала неизвестного мероприятия у ледовой арены «Трактор». «Вот толпа народа в гайд-парке», — подписали авторы видео с пустой площадкой. Под роликом с пустым парком Алое поле активисты указали, что видео записано в 12:45, когда там «должны идти пикеты, митинги и прочие уличные акции». На видео с последней площадки в парке имени Тищенко тоже заметно отсутствие публичного мероприятия. «Мэрия вводит в заблуждение и не имела законных оснований для отказа в согласовании нашей акции протеста», — подписали третье видео «маоисты Урала».

19 августа представитель «Союза» провел в Челябинске одиночный пикет с плакатом «Маоисты. Нет блокировке YouTube!!!»

20 августа в Барнауле самый молодой член Заксобрания Алтайского края, депутат от КПРФ Александр Волобуев подал властям города уведомление о митинге против блокировки YouTube на 499 человек. Парламентарий предлагал собраться 3 сентября у памятника жертвам политических репрессий и обсудить «фактическое цензурирование информации». Но на следующий день Волобуев отозвал заявку, отказавшись объяснить причину местным журналистам.

В Казани митинг против блокировки YouTube собирался 9 августа проводить местный штаб бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина. Но чиновники отказали, назвав цель митинга слишком неопределенной. «Им перед Москвой неловко», — объяснил отказ представитель штаба Надеждина.

Власти Москвы запретили митинг против замедления американского видеохостинга на 30 тысяч человек, который 17 августа на проспекте Сахарова хотели провести активисты из Либертарианской партии.

Власти России начали замедлять YouTube в начале августа. Роскомнадзор потребовал от операторов связи прекратить в обход блокировок улучшать работу видеохостинга.

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