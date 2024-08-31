Верховный суд Бразилии постановил заблокировать соцсеть Х

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес вынес решение о «немедленной и полной» приостановке деятельности в стране соцсети Х (бывший Twitter). Об этом сообщают Би-би-си и AFP.

AFP пишет, что это связано с тем, что владелец Х Илон Маск отказался назначить официального представителя в Бразилии. Ранее де Мораес предупредил Маска о возможной блокировке, если представитель не будет назначен в течение 24 часов. По данным Би-би-си, социальная сеть будет запрещена до тех пор, пока X не выполнит все постановления суда и не заплатит штрафы.

«Илон Маск продемонстрировал свое полное неуважение к суверенитету Бразилии, и в частности, к судебной системе, позиционируя себя как настоящую наднациональную фигуру, не подчиняющуюся законам страны», — заявил де Мораес.

Те, кто попытается получить доступ к платформе после запрета через VPN, могут быть оштрафованы на 50 тысяч реалов (почти девять тысяч долларов). В своем решении де Мораес дал интернет-провайдерам и магазинам приложений пять дней на блокировку доступа к X.

Как пишут бразильские СМИ, судья также счел X Brazil, Starlink Brazil Holding и Starlink Brazil Serviços de Internet «вовлеченными компаниями», которые образуют «экономическую группу» под руководством Маска. Счета Starlink в Бразилии были заблокированы.

Соцсеть закрыла свой офис в Бразилии в середине августа, заявив, что ее представителю угрожали арестом, если Х не выполнит требования, которые компания назвала «цензурой».

AFP отмечает, что в апреле этого года судья де Мораес распорядился приостановить работу десятков аккаунтов X за якобы распространение дезинформации. В ответ на это Илон Маск пригрозил восстановить аккаунты и назвал судью «тираном» и «диктатором».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.