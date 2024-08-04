Стало известно точное число полученных Украиной F-16

Украина 31 июля получила первые десять американских многофункциональных истребителей F-16, сообщил со ссылкой на источники журнал The Economist. Всего Воздушные силы ВСУ могут рассчитывать на 79 этих самолетов от «самых рьяных европейских союзников», уточнило издание.

Однако с августа и до конца года ВСУ смогут получить еще лишь десять F-16, подчеркнули источники автором статьи The Economist. Еще 16 этих самолетов отложены на 2025 год. Истребители поставляет «коалиция стран» во главе с Данией и Нидерландами.

Проволочки с поставкой вызваны несколькими причинами, перечислили авторы статьи: нехватка мест для обучения украинских пилотов; языковые трудности; сложность в освоении американских машин, которые сильно отличаются от используемых ВСУ советских истребителей того же четвертого поколения, Миг-29 и Су-27; потребность в создании разветвленной системы подземных и укрепленных укрытий, а также ложных целей, — поскольку «прибывающие самолеты являются приоритетной целью для русских».

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Кроме того, из 79 обещанных самолетов как минимум десять являются, уточнили источники издания, двухместными тренажерами. Некоторые из остальных могут поступить в таком плохом состоянии, что послужат лишь источником запчастей.

Однако ценность F-16 для ВСУ не в численности, а скорее в «повышении морального духа», заверил The Economist эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

79 самолетов Украине может хватить, по мысли эксперта, на три-четыре эскадрильи. Однако для достижения превосходства в воздухе и поддержки наземных сил надо, предположил собеседник The Economist, 12 или более эскадрилий по 18 машин в каждой.

Самолетам, которые уже находятся в Украине, должно, уверен эксперт, помочь современное вооружение, которым американская армия обещала оснащать передаваемые F-16. Речь о дальнобойных ракетах класса «воздух-воздух» Aim-120 и Aim-9x, а также скоростных противорадиационных ракетах. Для ударов по наземным целям на истребители могут, по словам экспертов The Economist, подвесить на крылья планирующие снаряды GBU-39, которые точнее и дальнобойнее российских управляемых бомб.

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Сбивать вражеские самолеты с такими бомбами — должно стать главной задачей украинских F-16, заявил изданию бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге. Причем желательно, оговорился собеседник, — сбивать в российском воздушном пространстве.

Истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon был разработан американской компанией General Dynamics еще в 70-х годах. Последние десятилетия выпуском занималась корпорация Lockheed.

31 июля британская газета The Times писала о том, что Украина получила шесть F-16. 1 августа The Telegraph сообщила о первом боевом применении американских истребителей Воздушными силами ВСУ. F-16, по информации газеты, занимались поддержкой ПВО, отражая атаку российских ракет и беспилотников.

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